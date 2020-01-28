По словам артистки, она уезжала в джунгли на встречу с духовными лидерами и отключила телефон. Вернулась вечером 27 января.

Об исчезновении актрисы ранее сообщил ее пиар-директор Ян Трунцев, который не мог выйти на связь с Андрейченко. По словам мужчины, она пропала после визита к живущей в Канкуне подруге 26 января - звонки и сообщения не проходили ни на российский, ни на американский номера. Как в разговоре с прессой заявил Трунцев, обычно Андрейченко не отключает телефон и всегда остается на связи.