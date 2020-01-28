По словам артистки, она уезжала в джунгли на встречу с духовными лидерами и отключила телефон. Вернулась вечером 27 января.
Об исчезновении актрисы ранее сообщил ее пиар-директор Ян Трунцев, который не мог выйти на связь с Андрейченко. По словам мужчины, она пропала после визита к живущей в Канкуне подруге 26 января - звонки и сообщения не проходили ни на российский, ни на американский номера. Как в разговоре с прессой заявил Трунцев, обычно Андрейченко не отключает телефон и всегда остается на связи.
View this post on Instagram
Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!
TOP новостей
Новые подозрения: Grigeo Klaipėda очищала не только свои стоки (3)
На фоне скандала в связи с тем, что Grigeo Klaipėda , возможно,...
"Содра" рассылает сообщения тысячам жителей Литвы: ждет решение на всю жизнь (1)
Фонд социального страхования Литвы (" Содра ") выслала...
Житель Клайпеды поражен: мужчина, пырнувший ножом собаку, уголовной ответственности избежит (28)
Житель Клайпеды Эвалдас Самулёнис борется за жизнь...
Погода: новый циклон принесет еще одну порцию осадков
Сегодня с запада к Литве подойдет новый атлантический...
Ягодовод нашел возможность увеличить доходы – продает средства для борьбы с майским хрущом (1)
Людас Гайвялис, который окончил Вильнюсский...