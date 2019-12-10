София Ротару стала едва ли не главной звездой на “Песне года”. У входа концертно-развлекательного комплекса “ВТБ Арена” ее встречал галантный Филипп Киркров. Певец взял артистку под руку и проводил до гримерки, бережно оберегая от светских хроникеров и папарацци.

Впрочем, Сифия Михайловна на несколько минут остановилась и попозировала фотографам. В какой-то момент Киркоров помог ей снять очки, чтобы знаменитость могли лицезреть во всей красе.

Она исполнила свои знаменитые хиты, которые знают и поют миллионы. И многотысячный зал пел. А потом, стоя, рукоплескал своей королеве, которая после долгого перерыва вернулась к своим благодарным зрителям и произвела фурор. “Спасибо, спасибо большое”, — благодарила она публику.

Стоит вспомнить, что после того, как стало известно о решении Софии Ротару выступить на “Песне года”, разгорелся нешуточный скандал. Общество буквально раскололось. И пока почитатели таланта певицы радовались скорой встрече с кумиром, другая часть была настроена крайне негативно. Дошло до того, что звезду даже предложили лишить звания Народной артистки СССР.