Прооперированный Михалков заново учится ходить

В Москве открывается 41-й Международный кинофестиваль. За несколько часов до начала президент форума Никита Михалков вышел к журналистам. Под его началом смотр лучших мировых лент проходит уже в 21-й раз.
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Отсутствие одного из главных российских режиссеров на прощании с коллегами и учителями Марленом Хуциевым и Георгием Данелией многих удивило. Слухи ходили самые разные.

На вопрос о здоровье Никита Сергеевич ответил прямо. "Я перенес две операции на бедре, – вздохнул Михалков. – Стоять не могу и сидеть не могу пока. Учусь заново ходить".

Тревожные новости о состоянии Никиты Михалкова стали приходить осенью прошлого года. Писали, что за месяц ему сделали две сложные операции по замене тазобедренного сустава – сказалась застарелая спортивная травма.

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О болезни режиссера поклонники узнали от его друга, актера Александра Адабашьяна. Тот заверил, что жизни народного артиста ничего не угрожает – хирургическое вмешательство не повлекло осложнений, Михалков быстро поправляется.

"Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства", – заявил Адабашьян.

Семья режиссера ситуацию не комментировала. Как писали "Дни.ру", исключение сделала только Надежда Михалкова. Она успокоила поклонников, сообщив, что у отца все в порядке, и волноваться не стоит.

Dni.ru
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