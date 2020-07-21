“Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 4 ст. 264 УК Российской Федерации (“Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека”)”, — сообщает официальный представитель прокуратуры Людмила Нефедова.

“Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу”, — сообщила она.

По версии следствия, в день ДТП Ефремов сел за руль технически исправного автомобиля Jeep Grand Cherokee Overland и в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на проезжую часть. Он следовал по четвертой полосе дороги Смоленской-Сенной площади, двигаясь от Ленинского проспекта в направлении Нового Арбата.

“Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов выехал на полосу встречного движения”, — добавила Нефедова.

Несмотря на то что он нарушал правила дорожного движения, Ефремов не стал сбавлять скорость автомобиля или тормозить. В результате его действий произошло столкновение с автомобилем ВИС-234900 в районе дома №3 по Смоленской площади.

Транспортным средством, с которым столкнулся актер, управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. Он умер после госпитализации в результате полученных при столкновении многочисленных травм.

В соответствии со статьей, по которой обвиняется Ефремов, актеру может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Хотя оно может быть смягчено до условного.

По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего сторону истцов, потерпевшими по делу о смертельном ДТП стали четыре члена семьи Захарова — его вдова, брат и два сына. В общей сумме, рассказал он, материалы дела насчитывают пять томов.

Сам Ефремов по совету своего адвоката Эльмана Пашаева, отказался от признательных показаний. “Ээто никаким способом не ухудшает его положения. Я адвокат, я знаю, в каких обстоятельствах как надо действовать”, — уверяет Пашаев. Он также пообещал обнародовать в суде якобы “сенсационную информацию” о деле и заявил, что его не устроит даже условный срок для Ефремова: “Я рассчитывают на оправдательный приговор”.