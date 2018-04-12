Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку обвинений Кевина Спейси

Материалы, касающиеся обвинений, были получены прокуратурой 5 апреля от сотрудников управления шерифа в округе Лос-Анджелес. Сейчас их рассмотрением занимается специальный отряд по расследованию обвинений в домогательствах в сфере шоу-бизнеса (Attorney's Office Entertainment Industry Sex Crimes Task Force). Он должен принять решение о предъявлении актеру обвинений и судебных перспективах дела. В офисе шерифа сообщили, что предполагаемый инцидент с участием "взрослого мужчины" произошел в октябре 1992 года.

Скандал вокруг Спейси разгорелся после того, как в конце октября прошлого года американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Рэпп тогда был несовершеннолетним, Спейси было 26 лет. Сам Спейси сказал, что не помнит этого инцидента, но просил извинения за "пьяные выходки". Спейси также признался в гомосексуальности.

Впоследствии число обвинений пошло на десятки, что вынудило актера обратиться за помощью в клинику, специализирующуюся на сексуальных расстройствах.

В частности, СМИ сообщили, что восемь человек, участвовавших в съемках сериала "Карточный домик", рассказали журналистам о домогательствах с его стороны. Как передает ТАСС, предполагаемые жертвы утверждают, что Спейси прикасался к людям без разрешения, а также позволял себе непристойные замечания. Объектом навязчивого внимания со стороны актера по большей части были молодые мужчины, их имена не разглашаются.

Как отмечает The Guardian, в Британии Спейси обвинили в домогательствах и недопустимом поведении два десятка сотрудников театра Old Vic, где он работал арт-директором с 2004-го по 2015 годы.

Из-за скандала вокруг Спейси была на время остановлена работа над новым сезоном "Карточного домика". В конечном счете видеосервис Netflix полностью прекратил сотрудничество со Спейси. Netflix потерял около 40 млн долларов, разорвав с ним контракт.

Сценаристам пришлось "уволить" с должности президента США героя Спейси - Фрэнка Андервуда. На первый план в шестом сезоне выйдет его жена Клэр в исполнении Робин Райт. К ней присоединились номинанты на "Оскар" актриса Дайан Лэйн ("Неверная", "Под солнцем Тосканы", "Одинокий голубь") и актер Грег Киннер ("Вам письмо", "Сабрина", "Сестричка Бетти").