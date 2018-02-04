Проклятия или роковые совпадения: вереницы трагедий в жизни звезд

Богатым и знаменитым в жизни тоже иногда бывает нелегко, и в некоторых случаях люди даже усматривают какие-то закономерности в невзгодах, постигающих звезд шоу-бизнеса.