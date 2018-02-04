Проклятия или роковые совпадения: вереницы трагедий в жизни звезд

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Роковой "Клуб 27"
Богатым и знаменитым в жизни тоже иногда бывает нелегко, и в некоторых случаях люди даже усматривают какие-то закономерности в невзгодах, постигающих звезд шоу-бизнеса.
© DELFI.lv

Delfi Izklaide предлагает взглянуть на некоторые особенно известные случаи, которые вызвали всплеск подозрений относительно возможных проклятий.

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Роковой "Клуб 27"
SHOWTIME!
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