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Богатым и знаменитым в жизни тоже иногда бывает нелегко, и в некоторых случаях люди даже усматривают какие-то закономерности в невзгодах, постигающих звезд шоу-бизнеса.
Delfi Izklaide предлагает взглянуть на некоторые особенно известные случаи, которые вызвали всплеск подозрений относительно возможных проклятий.
- 1. Проклятия или роковые совпадения: вереницы трагедий в жизни звезд
- 2. Роковой "Клуб 27"
- 3. Горькая судьба моделей Playboy
- 4. Несчастья "Темного рыцаря"
- 5. Эпидемия полтергейста
- 6. Фильм ужасов, самолеты и молнии
- 7. Машина смерти Джеймса Дина
- 8. Роль, которую так никто и не сыграл
- 9. Святая вода на съемочной площадке
- 10. Проклятие клана Кеннеди
- 11. Никто не хочет быть Суперменом
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Проклятия или роковые совпадения: вереницы трагедий в жизни звезд
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