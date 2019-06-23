Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.
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Музыкант Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом. Такое заявление он сделал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Молодые люди познакомились прошлой весной на съемках ток-шоу. Тогда как раз в самом разгаре была громкая история развода пианистки и актера Армена Джигарханяна.

"Мы, конечно, оба ходили на ток-шоу за деньги. Мне вдруг стало интересно, что эта за женщина, у которой рейтинг программ с ее участием даже выше, чем у меня с Ларисой Копенкиной. Мы познакомились прошлой весной. Все лето провели вместе. Виталина на самом деле очень целомудренная. Первое время она не подпускала меня к себе. О сексе не было и речи", — заявил Шаляпин.

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Однако в дальнейшем чувства разгорелись по-настоящему, и теперь артисты встречаются.

"Да, мы ставили цель заработать. Но мы же не воровали. Не могу сказать, что и сейчас наши чувства можно охарактеризовать как любовь до гроба. Но я хочу, чтобы именно она стала матерью моих детей. Я часто приезжаю к ней в гости и остаюсь у нее. Порой она приезжает ко мне. О свадьбе мы не думаем. Нам и так хорошо", — рассказал певец.

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Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом

Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.

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