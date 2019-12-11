Прохор Шаляпин окончательно бросил Цымбалюк-Романовскую, чтобы "не портить жизнь"

Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовской окончательно расстались. Шаляпин признался, что их «сложные и неординарные» отношения закончились по вине обоих.
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская
© Фото из социальных сетей

Певец рассказал изданию KP.RU, что между ним и Виталиной накопилось множество обид и недопониманий, особенно в последнее время, из-за чего трещина в их отношениях «становится глубже».

«Всё чаще мы смотрим в разные стороны. Всё чаще не понимаем друг друга», - признался Шаляпин.

Он выразил сожаление по поводу того, что не смог «оправдать ожиданий» Цымбалюк-Романовской. С одной стороны, у него есть желание создать семью, но с другой - он боится сделать ответственный шаг в силу собственного «печального семейного опыта», устал экспериментировать и просто опасается снова разочароваться. Певец, как известно, в свои 36 лет был уже дважды женат. Первая супруга, к слову, была старше него, ему на момент свадьбы было 18 лет. Со второй женой Шаляпин прожил вместе всего пару лет.

Статьи по теме:
После Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую бросил и Прохор Шаляпин  (3)
Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом

Шаляпин считает, что его семейные неудачи отчасти являются проекцией негативного опыта своих родителей. Поэтому он решил прекратить отношения с Цымбалюк-Романовской, пожелав ей найти того, с кем она будет счастлива.

«Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у неё попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым», - сказал он.

О разрыве отношений Шаляпина и Цымбалюк-Романовской впервые стало известно в середине ноября. Музыкант заподозрил любимую в измене. Его бывшая подруга Татьяна Гудзева заявила, что ей прислали снимки, доказывающие неверность Виталины. Сама

Цымбалюк-Романовская категорически отвергла все обвинения и заявила, что не знает, о каких снимках идет речь. По ее словам, если ее и застали в компании какого-то мужчины, то это явно был друг или коллега. Когда "компромат" все же предъявили, выяснилось, что снимки сделали, когда Виталина ходила в театр с неким мужчиной.

MK.ru

Знаменитости

СМИ: Заворотнюк навсегда останется парализованной

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк...

Шнуров посвятил стих умершему Лужкову: "Жилось дико, мощно, например"

Певец Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих,...

Прохор Шаляпин окончательно бросил Цымбалюк-Романовскую, чтобы "не портить жизнь"

Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена...

Пропаганде вопреки. София Ротару удостоилась овации на "Песне года" (6)

София Ротару , как и обещала, появилась на “Песне...

ВИДЕО: Первые выступления Билана, Нюши и других современных российских поп-звед

Большинство современных российских звезд шоу-бизнеса с...

TOP новостей

Президент Литвы: не надо больше обманывать себя в вопросе России

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы , нельзя...

Генеральный прокурор подал в суд на Литовское государство (15)

Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис подал в суд на...

Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой" (76)

"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и...

Сюрприз для вильнюсских водителей: радары на Западной объездной дороге работают в новом режиме (10)

Водители, которые уже привыкли к устоявшемуся порядку...

„Lapės uodega“ Achemoje „Lapės uodega“ Achemoje

Инцидент на Achema: работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу (2)

Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...