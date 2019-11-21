Продюсер рассказала про нашумевшие сцены секса с Кристиной Асмус

Леснова напомнила, что для съемки интимных сцен используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "Используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров", — отметила Леснова, добавив, что не сомневается в том, что Асмус работала в кадре с накладками.

Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в фильме "Текст", где, в частности, снималась и в откровенных сценах с Иваном Янковским. Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов сейчас подвергаются травле.