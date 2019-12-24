Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал певицу Наргиз за её негативные высказывания о России. В частности, артистка заявила, что её дети и дальше будут жить в США, поскольку они "полные американцы", а старшая дочь и вовсе убеждена, что в России по улицам ходят медведи.
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Пригожин подчеркнул, что Наргиз зарабатывает деньги в России, и поэтому, как минимум, обязана её уважать. В этой связи продюсер посоветовал артистам, гастролирующим по российским городам, не кусать руку, которая их кормит.

"Не гадьте там, где живёте... Если вам не нравится страна, зарабатывайте в другом месте", – сказал продюсер в интервью "Царьграду".

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Пригожин уверен, что на Западе представителям отечественного шоу-бизнеса пришлось бы умерить свои аппетиты. Продюсер заявил, что не знает ни одного русского человека, который сделал бы себе карьеру за границей. "Вы там все в нищете живёте, потому что там конкуренция жёсткая", – отметил он.

Ранее Наргиз в интервью Ксении Собчак заявила, что резко негативно относится к идее перевезти своих детей из США в Москву, хотя уже шесть лет общается с ними только по скайпу. Она также призналась, что сама не чувствует себя здесь в безопасности. "У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия", — заявила бывшая подопечная Максима Фадеева.

MK.ru

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