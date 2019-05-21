Продюсер Дробыш подает на организаторов конкурса "Евровидение-2019" в суд

Российский продюсер белорусской певицы Зинаиды Куприянович (творческий псевдоним ZENA) Виктор Дробыш собирается обратиться в суд.
Eurovizijos finalas. Baltarusija: ZENA – Like It
© DELFI / Domantas Pipas

Поводом для такого решения, как пишет iReactor, послужило решение Европейского вещательного союза об отстранения белорусского жюри конкурса.

Фото vk.com
Фото vk.com

По мнению Дробыша, это решение нанесло большой ущерб белорусско-российским отношениям. Скорее всего, речь идет об обиде, что таким образом представитель России Сергей Лазарев не получил от белорусского жюри ни балла.

Напомним, на конкурсе "Евровидение-2019" победу праздновал голландец Дункан Лоуренс. Сергей Лазарев занял третье место.

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