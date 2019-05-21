Продюсер Дробыш подает на организаторов конкурса "Евровидение-2019" в суд

Поводом для такого решения, как пишет iReactor, послужило решение Европейского вещательного союза об отстранения белорусского жюри конкурса.

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По мнению Дробыша, это решение нанесло большой ущерб белорусско-российским отношениям. Скорее всего, речь идет об обиде, что таким образом представитель России Сергей Лазарев не получил от белорусского жюри ни балла.

Напомним, на конкурсе "Евровидение-2019" победу праздновал голландец Дункан Лоуренс. Сергей Лазарев занял третье место.