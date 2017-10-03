Продолжение "Секса в большом городе" сорвалось из-за Саманты

Создатели популярного проекта "Секс в большом городе" официально признали, что продолжения больше не будет - ни сериала, ни полнометражного фильма.
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Исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер, комментируя новость, отметила, что работа над фильмом "Секс в большом городе 3" была прекращена, когда "отличный, смешной и трогательный" сценарий уже был готов, а съемочная группа практически сформирована. Она дала понять, что уговорить на участие в сиквеле удалось не всех - и именно это привело к решению продюсеров закрыть проект.

52-летняя Паркер призналась, что фильм не будет снят из-за позиции 61-летней исполнительницы роли Саманты Ким Кэтролл. Противоречия между Кэтрол и Warner Broz. стали поводом для не вполне корректного обсуждения в соцсетях, так что актриса вынуждена была объясниться. "Единственное "требование", которое я когда-либо выдвигала - мое открытое нежелание сниматься в 3-м фильме. И это было еще в 2016 году", - призналась она.

Как пишет Popcornnews, певица Sia уже предложила заменить Кэтролл в картине.

Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон снимались в сериале "Секс в большом городе" с 1998 по 2004 годы (всего было снято 94 эпизода в шести телевизионных сезонах), а также в двух полнометражных картинах, которые вышли в 2008 и в 2012 годах. Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Сериал получил большое количество наград и номинаций на престижные премии, в том числе 7 премий "Эмми", 8 премий "Золотой глобус" и 11 премий "Гильдии киноактёров". Также "Секс в большом городе" попал в списки лучших шоу, в частности составленные журналами Entertainment Weekly и Time.

После закрытия шоу в 2008 и 2010 годах было снято два полнометражных фильма. Также на экраны вышел сериал-приквел "Дневники Кэрри".

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