Продолжение "Секса в большом городе" сорвалось из-за Саманты

Исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер, комментируя новость, отметила, что работа над фильмом "Секс в большом городе 3" была прекращена, когда "отличный, смешной и трогательный" сценарий уже был готов, а съемочная группа практически сформирована. Она дала понять, что уговорить на участие в сиквеле удалось не всех - и именно это привело к решению продюсеров закрыть проект.

52-летняя Паркер призналась, что фильм не будет снят из-за позиции 61-летней исполнительницы роли Саманты Ким Кэтролл. Противоречия между Кэтрол и Warner Broz. стали поводом для не вполне корректного обсуждения в соцсетях, так что актриса вынуждена была объясниться. "Единственное "требование", которое я когда-либо выдвигала - мое открытое нежелание сниматься в 3-м фильме. И это было еще в 2016 году", - призналась она.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016— Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017