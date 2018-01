Продажи The Cranberries подскочили на 900 тысяч процентов после смерти солистки

Речь идет об онлайн-покупках, в частности на сервисе Amazon. Например, диск Something Else стали приобретать на 913 тысяч процентов чаще, а Everybody Else is Doing It — на 107 тысяч процентов.

Причина смерти исполнительницы до сих пор не установлена. В 2015-м певице диагностировали биполярное расстройство.

Долорес О'Риордан умерла 15 января в Лондоне, куда приехала, чтобы записать новую версию хита Zombie. Ей было 46 лет.