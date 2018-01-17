Речь идет об онлайн-покупках, в частности на сервисе Amazon. Например, диск Something Else стали приобретать на 913 тысяч процентов чаще, а Everybody Else is Doing It — на 107 тысяч процентов.
Причина смерти исполнительницы до сих пор не установлена. В 2015-м певице диагностировали биполярное расстройство.
Долорес О'Риордан умерла 15 января в Лондоне, куда приехала, чтобы записать новую версию хита Zombie. Ей было 46 лет.
Продажи The Cranberries подскочили на 900 тысяч процентов после смерти солистки
Продажи альбомов ирландской группы The Cranberries и сольных...
Украина внесла Михалкова и Басту в черный список
Российский кинорежиссер Никита Михалков , музыкант...
ФОТО: Курникова и Иглесиас впервые показали своих близнецов
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский...
Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями
Американская телезвезда Ким Кардашьян и музыкант...
TOP новостей
Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (57)
С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...
Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (171)
После того как сильно упали цены на молочное сырье,...
Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ
У чековой лотереи, которую организует Государственная...
За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (60)
С момента восстановления независимости Литвы до 2016...
Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (8)
Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...