Производством займется студия Start. В основу сюжета легли интервью с ангарским маньяком, с которым создатели сериала встретились лично.
Продюсеры обещают, что проект будет в точности соответствовать реальности.
"Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знает Попкова лично", — сказала креативный продюсер студии Ирина Сосновая.
"Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей — боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно", — добавила Сосновая.
Релиз сериала запланирован на 2018 год.
В 2015 году Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее преступник, ранее работавший в правоохранительных органах, сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима "Черный дельфин", признавшись в других убийствах, — он рассказал о 60 новых преступлениях.
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