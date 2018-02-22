По данным газеты, конверт с белым порошком был доставлен в Сент-Джеймсский дворец 12 февраля. За день до этого аналогичную посылку доставили в один из офисов Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания британского парламента. Эксперты впоследствии установили, что в обоих случаях порошок не представлял опасности.

Местные СМИ отмечают, что посылка принцу Гарри также содержала записку оскорбительного характера в адрес его возлюбленной. Дело в том, что отец 35-летней Меган Маркл - европеец, а мать - афроамериканка. Маркл не раз рассказывала о том, как ее происхождение становилось причиной для расистских нападок.

В настоящий момент британская полиция проверяет, связаны ли случаи отправки конвертов с белым порошком между собой, и пытается выйти на след злоумышленника.

Отметим, что в феврале подобные конверты также приходили сыну американского президента Дональду Трампу - младшему, основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, а также в офис в Вашингтоне, где арендует помещения бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама. Во всех случаях порошок также оказался безвредным.

15 февраля сообщалось, что более 10 иностранных посольств в Москве получили письма с белым порошком. Конверты были разосланы в посольства Словении, Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады и в один из департаментов ООН. Порошок везде был одинаковый.

Как отмечалось, в составе порошка был обнаружен фипронил - химическое действующее вещество пестицидов, применяемое для борьбы с паразитами у домашних животных и для уничтожения различных вредителей в сельском хозяйстве.

16 января депутат Госдумы Сергей Железняк заявил в полицию, что конверты были разосланы от его имени с якобы вложенными в них письмами. В них было указано, что рассылка порошка - это акция "Подари частицу Крыма" в честь годовщины вхождения республики в состав РФ. Железняк утверждает, что не имеет никакого отношения к произошедшему.