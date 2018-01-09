Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в детский сад

Перед тем как отправиться туда, двухлетнюю девочку на ступеньках Кенсингтонского дворца сфотографировала ее мать - герцогиня Кейт.

Детский сад Уилкокс в лондонском районе Кенсингтон расположен недалеко от официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Плата за обучение в Уилкоксе для детей, которые находятся там первую половину дня, составляет 3 тыс. фунтов за семестр, вторая половина дня обходится родителям в 1800 тыс. фунтов. Шарлотта будет проводить в детском саду полный день.

Старший брат Шарлотты принц Джордж посещал детский сад Уэстакр Монтессори в Норфолке. В сентябре 2017 года четырехлетний принц пошел в первый класс.

Для своего первенца Уильям и Кэтрин выбрали престижную частную школу Томас Баттерси на юго-западе Лондона, где обучение в начальных классах стоит 18 тыс. фунтов стерлингов в год.

Кейт была вынуждена пропустить первый день сына в школе из-за недомогания, вызванного ее беременностью.

В сентябре прошлого года в Кенсингтонском дворце объявили, что герцогиня ждет третьего ребенка.

Герцогиня Кембриджская увлекается фотографированием, и после рождения дочери она решила сделать первые официальные фото дочери сама.