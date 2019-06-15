Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл

Левайн пишет, что с Маклин принц познакомился в 2016-м, когда уже встречался с Маркл. Тогда его отношения с актрисой еще не были заявлены официально, о совместной жизни речи даже не шло, но влюбленные часто ездили друг к другу - Маркл тогда снималась в Канаде. Параллельно Гарри оказывал знаки внимания молодой модели, и со временем их отношения приобрели очень близкий характер, утверждает автор.
По слухам, роман с моделью продлился недолго: хотя они неплохо ладили, были все же слишком непохожи, и Гарри понял, что с этой девушкой у него нет будущего. Тогда он, по словам источников писательницы, и принял серьезное решение сделать предложение Маркл. Она об интрижке на стороне не знала и сразу же ответила согласием выйти за принца.
Левайн также пишет, что сама Маркл в тот момент могла быть не без греха: уже будучи в разводе, она встречалась с шеф-поваром Кори Вителло, но доподлинно не известно, завершились ли эти отношения до начала романа с Гарри.
На днях королевский двор поразила другая новость о возможной измене члена монаршей семьи. СМИ писали, что старший брат Гарри принц Уильям якобы изменял герцогине Кейт Миддлтон, пока она была беременна третьим ребенком. На одном из недавних светских раутов Кейт встретилась с предполагаемой соперницей.
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