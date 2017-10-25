На днях западные СМИ сообщили о том, что 35-летняя Кейт Миддлтон не хочет работать во время беременности и просит, чтобы ее освободили от королевских обязанностей.
Однако 91-летняя Елизавета II категорически против этого, поэтому не собирается делать супруге внука серьезных поблажек. Герцогиня Кембриджская якобы хочет только заниматься воспитанием детей и как можно реже появляться на публике. В этой ситуации принц Уильям встал на сторону жены, из-за чего крупно поссорился с влиятельной бабушкой.
“Елизавета II в ярости из-за того, что будущая королева Великобритании хочет меньше работать. Удивительно, что Уильям осмелился перечить ей. Он сказал королеве, что Кейт тяжело выполнять свои обязанности, и он поддерживает жену. Беседа была очень прохладной”, — заявил журналу Life & Style инсайдер, якобы вхожий в круг общения королевской семьи.
Анонимный источник также отметил, что Елизавета II продолжает поддерживать свою точку зрения — она считает, что каждый член ее семьи должен серьезно относиться к своим обязанностям. Королева надеется, что у Кэтрин все-таки проснется совесть.
Принц Уильям ругается с Елизаветой II из-за Кейт Миддлтон
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