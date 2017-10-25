Принц Уильям ругается с Елизаветой II из-за Кейт Миддлтон

Судя по всему, британские СМИ неслучайно называют герцогиню Кембриджскую “Ленивой Кейти”. Будущая многодетная мать продолжает искать причины, чтобы не выполнять свои прямые обязанности, и это очень не нравится Елизавете II. Ходят слухи, что между королевой Великобритании, и ее внуком, принцем Уильямом, на этой почве возник серьезный конфликт. Уильям считает, что Елизавета II несправедлива к Кейт, пишет Woman.
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На днях западные СМИ сообщили о том, что 35-летняя Кейт Миддлтон не хочет работать во время беременности и просит, чтобы ее освободили от королевских обязанностей.

Однако 91-летняя Елизавета II категорически против этого, поэтому не собирается делать супруге внука серьезных поблажек. Герцогиня Кембриджская якобы хочет только заниматься воспитанием детей и как можно реже появляться на публике. В этой ситуации принц Уильям встал на сторону жены, из-за чего крупно поссорился с влиятельной бабушкой.

“Елизавета II в ярости из-за того, что будущая королева Великобритании хочет меньше работать. Удивительно, что Уильям осмелился перечить ей. Он сказал королеве, что Кейт тяжело выполнять свои обязанности, и он поддерживает жену. Беседа была очень прохладной”, — заявил журналу Life & Style инсайдер, якобы вхожий в круг общения королевской семьи.

Анонимный источник также отметил, что Елизавета II продолжает поддерживать свою точку зрения — она считает, что каждый член ее семьи должен серьезно относиться к своим обязанностям. Королева надеется, что у Кэтрин все-таки проснется совесть.

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