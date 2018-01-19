С новой прической внук Елизаветы II появился на публике 18 января в лондонской детской больнице Evelina. Во время визита принц Уильям встретился с пациентами клиники, а также с их родителями, ветеранами и участниками программы, помогающей бывшим военным найти работу в Национальной службе охраны здоровья.
Отмечается, что принц Уильям всего иронично отзывался о своих редеющих волосах. В сентябре во время подготовки к одному из приемов он пошутил с парикмахером: "У меня немного волос. Я не доставлю вам много хлопот".
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