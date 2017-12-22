Движения принца Уильяма мгновенно разлетелись по социальным сетям. Пользователи Интернета даже сделали gif-изображения, на которых герцог Кембриджский мастерски демонстрирует галоп. Поклонники королевской семьи пришли в восторг от чувства юмора внука Елизаветы II. “Легенда”, “Я в истерике”, “Обожаю его”, “Вот почему я люблю сыновей принцессы Дианы. Они ведут себя как нормальные люди, которые не прочь повеселиться”, “Отличное выступление”, “Звезда шоу”, — так прокомментировали внезапную сценку пользователи социальных сетей.

Кстати, на днях принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили другое мероприятие — ланч Елизаветы II, который был организован в преддверии Рождества. На семейном ужине также присутствовал Гарри с невестой, американской актрисой Меган Маркл. Ожидается, что влюбленные сыграют свадьбу 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Уильям и Кейт одними из первых поздравили пару с важным событием. Супруги оставили трогательное пожелание. “Мы безумно рады за Гарри и Меган. Наше знакомство с Меган прошло прекрасно. Наблюдать за тем, как они делаю друг друга счастливыми, — потрясающе”, — говорилось в официальном заявлении герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, что Уильям и Кейт готовятся к пополнению в семье. Пара объявила радостную новость в начале сентября. Таким образом внук Елизаветы II станет многодетным отцом. Из-за сильного токсикоза Миддлон пришлось на время ограничить свои выходы в свет. Судя по всему, сейчас Кейт чувствует себя значительно лучше. С недавнего времени избранница Уильяма вновь появляется на мероприятиях и охотно позирует фотографам, широко улыбаясь. По мнению многих, она потрясающе выглядит.