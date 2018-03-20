Они заказали у Клэр Птак лимонно-бузинный торт. Он будет украшен сливочным кремом и живыми цветами. В сообщении Кенсингтонского дворца говорится, что госпожа Птак испечет торт, который будет отличаться "ярким весенним вкусом". Свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на конец весны - на 19 мая.
Клэр Птак, выросшая в Калифорнии, в своей выпечке предпочитает использовать органические и сезонные ингредиенты.
В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что принц Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут момента, когда они смогут угостить своих гостей этим тортом.
"У меня просто нет слов, насколько я рада тому, что принц Гарри и мисс Маркл попросили именно меня испечь свадебный торт", - сказала Клэр Птак.
"Это тем более захватывающий опыт, потому что я знаю, что они [принц Гарри и Меган Маркл] придерживаются таких же, как и я, взглядов на происхождение продуктов, экологичность производства и использование сезонных продуктов. И самое главное, наши мнения по поводу вкуса совпадают", - отметила Клэр Птак.
Меган Маркл, которая вела собственный блог о здоровом образе жизни, The Tig, ранее брала интервью у Клэр Птак для своего сайта. После помолвки с принцем Гарри Меган Маркл удалила свой блог.
Клэр Птак - ученица известного американского ресторатора и шеф-повара Алисы Уотерс. Птак некоторое время работала в ее ресторане Chez Panisse в городе Беркли, штат Калифорния.
Позже она переехала в Лондон и в 2010 году открыла свою пекарню, где продает органическую выпечку.
Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.
В 13:00 молодожены проедут по Виндзору в экипаже.
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили на свою свадьбу, в угодья Виндзорского замка, более тысячи обыкновенных британцев.
В числе приглашенных - сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди, работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора - города в графстве Беркшир, где находится Виндзорский замок.
Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек. Как заявила пресс-служба Кенсингтонского дворца, все приглашенные смогут наблюдать прибытие новобрачных и их последующий отъезд.
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