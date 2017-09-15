Младший внук королевы Елизаветы принц Гарри представил бабушке свою невесту, актрису Меган Маркл. Знакомство состоялось 3 сентября в летней резиденции королевы в замке Балморал в Шотландии, сообщает американское издание US Weekly.
Karalienė Elžbieta II
© Vida Press

Роман между 32-летним принцем и 36-летней актрисой, известной ролью Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры", продолжается уже больше года, однако представить подругу своим старшим родственникам принц решился только сейчас. Пара только что вернулась из трехнедельной поездки в Ботсвану и Замбию.

Как сообщил источник, близкий к принцу, встреча между королевой и Меган прошла хорошо. В ближайшее время можно ожидать официальных новостей о помолвке пары и о назначении дня их свадьбы. Принц планирует сделать Меган предложение при помощи кольца, в которое он вставил бриллианты из броши, принадлежавшей раньше его покойной матери, принцессе Диане.

Сообщается, что несмотря на свое достаточно простое происхождение, Меган уже успела поладить с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. До этого СМИ выражали сомнения в том, что королевская семья примет избранницу принца.

Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто, где принц находился для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games. Там же проходят и съемки сериала "Форс-мажоры". До этого СМИ приписывали Гарри романы с английскими аристократками Челси Дэви и Крессидой Бонас, а также с внучкой греческого магната Аристотеля Онассиса Афиной.

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