Принц Гарри отказал семье после публикации "голых" фото невесты

"В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта, он абсолютно уверен в том, что его брак будет крепким", – рассказал изданию Daily Mail знакомый пары.
Королевский двор и семья пытались вразумить принца. На него оказывали давление, заставляя подписать контракт, тем самым обезопасив свое состояние, которое оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. Однако Гарри был непреклонен.
Разговоры о брачном договоре возобновились после того, как Меган попала в скандал. Хакеры из группировки Celeb Jihad, специализирующиеся на вломе знаменитостей и публикации их откровенных снимков, опубликовали на своем сайте фотографии и видео с обнаженной актрисой. Откровенные кадры записала сама Маркл во время отдыха с подругами. На снимка Меган и еще две девушки топлесс резвятся на берегу моря. В Кенингстонском дворце незамедлительно отреагировали на новость, назвав снимки ненастоящими.
Как писали Dni.Ru, о планах связать себя узами брака принц Гарри и Меган Маркл объявили в ноябре 2017 года. Свадьба назначена на 19 мая 2018 года и должна состояться в церкви Святого Георга в Винздорском замке.
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