Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл во вторник, 31 марта, официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. В своем аккаунте "Sussex Royal" в Instagram, который они больше не смогут вести, они попрощались со своими поклонниками, написав: "Здесь вы нас больше не увидите. Мы с нетерпением ждем воссоединения с вами в ближайшее время".

В соответствии с соглашением, достигнутым с королевой, Гарри и Меган перестанут носить титул "королевских высочеств", отказавшись от исполнения королевских обязанностей. Они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.

В то же время за принцем Гарри и его супругой сохраняются титулы герцога и герцогини Сассекских, которые они получили после своей свадьбы в мае 2018 года.

В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.