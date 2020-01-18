Принц Гарри и Меган лишатся королевских титулов

Герцог и герцогиня Сассекские также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.
Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут быть официальными представителями королевы.
"После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи, - сказано в заявлении Елизаветы II. - Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь".
Финансовая независимость
Как сказано в заявлении Букингемского дворца, Гарри и Меган понимают, что теперь им придется отказаться от исполнения королевских обязанностей, в том числе от официальных мероприятий, связанных с армией.
"Они больше не будут получать государственные средства на исполнение королевских обязанностей. С благословения Королевы герцог и герцогиня Сассекские продолжат поддерживать свои частные патронатные инициативы и связи", - отмечается в заявлении дворца.
10 дней назад принц Гарри и его супруга Меган заявили, что сложат с себя основные обязанности, которые связаны с королевской семьей. Они также сказали, что будут стремиться к финансовой независимости.
Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что планируют жить в Британии и в Канаде.
Букингемский дворец заявил в субботу, что не станет сообщать, как будет организована охрана Гарри и Меган.
Ранее журналисты неоднократно задавались вопросом, кто и как будет платить за обеспечение безопасности королевской пары - особенно, если они будут жить за пределами Британии. Сейчас охраной членов королевской семьи, в том числе Гарри и Меган, занимается британская полиция.
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