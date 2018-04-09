Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков

"Принц Гарри и мисс Меган Маркл благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления о помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это великодушие. В этой связи пара просит всех, кто захочет отметить праздник, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок", - заявили в Лондоне.

В обнародованном заявлении указаны семь благотворительных фондов, в которые принц и его невеста попросили жертвовать деньги. При этом в Кенсингтонском дворце подчеркнули, что у них "нет официальных отношений с этими организациями".

"Пара выбирала фонды, занимающиеся проблемами, к которым они сами неравнодушны, включая спорт для улучшения социального климата, расширение прав женщин, заботу о морском побережье и окружающей среде в целом, жизнь бездомных, ВИЧ и вооруженные силы", - говорится в тексте обращения.

Принц Гарри и Меган Маркл свяжут себя брачными узами в субботний день, 19 мая 2018 года. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Свадьбу оплатит королевская семья, в том числе сервис, музыку, цветы и прием.

Как писала пресса, принц Гарри и Меган Маркл познакомились в мае 2016 года в Торонто, куда принц приезжал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games. В этом же канадском городе проходили съемки сериала "Форс-мажоры", который прославил Меган Маркл.