На снимке запечатлено абсолютно голое человеческое тело. При этом интимное место Ксения прикрыла книгой.
"А что читаете этим летом вы?" – подписала фото Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.). Сама телеведущая, судя по кадру, изучает томик Себастиана Хаффнера "Некто Гитлер. Политика преступления".
Однако поклонников взволновал совсем не книжный вопрос. Народ озадачился, чье тело на фотографии. "Это ее тело. Ноги длинные. Шов на животе", "Каждый видит то , что он хочет ! Я вот лично вижу тело ребёнка ) а слабомыслящие люди , видимо видят , что это Ксения", "Это все хайп, чтоб не забыли, вроде все есть, а скучно без с*ачки. Тело это не ее, зато читает коменты и наслаждается", "Комментаторы,вы там в адеквате вообще? Может с пятницы не протрезвели? Уже и тело ребенку приплели и Виторгану,акститес", – написали под постом Ксении хейтеры.
Другие же призвали вмешаться в ситуацию Максима Виторгана. "Еще и мать называется. Куда муж смотрит? Не муж а подкаблучник фуу", "Максим, утихомирьте Ксению, совсем в разнос пошла", "А мужу это все приятно смотреть?" – заявили подписчики Собчак.
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