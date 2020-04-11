aA
Выехавший в город на машине продюсер Иосиф Пригожин резко высказался в адрес соотечественников, не соблюдающих режим самоизоляции. По его словам, такое отношение людей к ограничительным мерам может привести к тому, что в России повторится итальянский сценарий.
Пригожин шокирован поведением россиян при самоизоляции: пойдем по итальянскому сценарию
© RIA/Scanpix

Сам продюсер заверил, что выбрался из дома в первый раз за три недели и увиденное им на городских улицах повергло его в шок. Пригожин возмутился большим количеством автомобилей и захотел понять, “куда все эти люди едут?”.

По мнению продюсера, из-за такого поведения граждан властям придется ужесточать запретительные меры.

"Мы точно можем пойти по итальянскому сценарию именно из-за безалаберности и безответственности наших граждан. Ребята, ну, что вы делаете? Куда вы все претесь? Почему вы не хотите посидеть немного дома, взаперти? Почему обязательно нужна палка для всех?" — заявил Пригожин в обнародованном в Instagram видеообращении.

Статьи по теме:
Коронавирус и алкоголь: как не спиться во время карантина  (3)
В России за сутки выявлено 1667 зараженных коронавирусом  (36)

Однако многие подписчики в комментариях к публикации ответили знаменитости, что "прутся" туда же, куда и он.

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Биохимик Матулис: опыта уже достаточно, чтобы сказать, как распространяется вирус и когда риск наибольший (82)

Коронавирус является одной из самых больших проблем...

Koronavirusas Baltarusijoje Aleksandras Lukašenka

ВОЗ рекомендует готовиться к худшим сценариям. Шутки кончились, а Лукашенко выходит на лед (63)

Беларусь вступила в фазу распространения коронавируса...

Nerijus Mačiulis

Мачюлис сравнил, как страны борются с коронавирусом: Литва идет кратчайшим путем - все запрещает (105)

По словам главного экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса ,...

"Мы – народ, разделенный войной": российский литовец мечтает вернуться на родину предков (200)

"Я родился в чужой стране, прожил здесь большую часть...

Число зараженных коронавирусом в Литве превысило тысячу (150)

Министерство здравоохранения сообщает, что число...

|Maža didelių žinių kaina