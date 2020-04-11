Пригожин шокирован поведением россиян при самоизоляции: пойдем по итальянскому сценарию

Сам продюсер заверил, что выбрался из дома в первый раз за три недели и увиденное им на городских улицах повергло его в шок. Пригожин возмутился большим количеством автомобилей и захотел понять, “куда все эти люди едут?”.
По мнению продюсера, из-за такого поведения граждан властям придется ужесточать запретительные меры.
"Мы точно можем пойти по итальянскому сценарию именно из-за безалаберности и безответственности наших граждан. Ребята, ну, что вы делаете? Куда вы все претесь? Почему вы не хотите посидеть немного дома, взаперти? Почему обязательно нужна палка для всех?" — заявил Пригожин в обнародованном в Instagram видеообращении.
Однако многие подписчики в комментариях к публикации ответили знаменитости, что "прутся" туда же, куда и он.
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И все нам не урок. Будем наверно ждать пока в каждой второй семье беда не придёт- не поверят, что все серьезно #сидитедома
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