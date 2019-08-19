Пригожин прокомментировал тайную свадьбу сына Валерии

Для продюсера эта новость тоже стала неожиданностью.
© RIA/Scanpix

Новость о женитьбе сына Валерии, 24-летнего Артемия, оказалось для певицы такой же неожиданностью, как и для поклонников звездного семейства. Артистка призналась, что сын сообщил радостную весть за день до свадьбы.

Не ожидал такого поворота событий и продюсер Иосиф Пригожин, вырастивший Артемия как родного. Более того, глава семьи сообщил, что роль свекра для него еще не привычна.

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Свекр и свекровь, а ещё совсем недавно сами были женихом и невестой.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 18 Авг 2019 в 11:25 PDT


"Свекр и свекровь, а ещё совсем недавно сами были женихом и невестой", — так подписал Пригожин этот совместный снимок с Валерией.

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