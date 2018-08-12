Пригожин заявил, что уважает и любит Вайкуле и она имеет право на свое мнение. Однако он подчеркнул, что именно Россия дает возможность артистам из ближайшего зарубежья заработать.

"И тут со стороны артистов получается лицемерие. Никто не делает подобных заявлений на территории РФ. Всё это сказано за пределами нашей страны. И это нечестно по отношению к обществу", — цитирует его НСН.

Продюсер добавил, что не надо выступать в России, иначе получается, что артист едет на заработки в "страну-агрессор". В пример Пригожин привел грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

"Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе. На "Новую волну" в Сочи приезжают все артисты — с Украины, из Грузии, из Латвии… Тогда и туда, получается, не надо ездить", — подчеркнул он.

Как сообщает газета "Думская", на пресс-конференции перед концертом в Одессе, Лайма Вайкуле так ответила на вопрос о посещении Крыма: "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали."

На вопрос о "черных списках" артистов в Украине, Вайкуле сказала: "Я все время говорю, что артисты — это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит".