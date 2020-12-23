Пригожин опроверг планы Валерии баллотироваться в Госдуму

"Мне нравится, что за Валерию уже кто-то что-то решил. Это как без нее ее замуж выдали. Мы первый раз об этом слышим, что является абсолютной правдой. У нас консультаций не было ни с кем", — сказал Пригожин.
На вопрос, согласится ли Валерия, если ей все же поступит предложение избираться в нижнюю палату парламента, супруг певицы не ответил.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщали, что партия "Единая Россия" рассматривает несколько потенциальных кандидатов в Госдуму от Москвы. В числе них певицы Валерия и Алла Пугачева, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев.
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