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Певице Валерии не поступали предложения выдвигаться в качестве кандидата в депутаты в Госдуму в 2021 году, пишет "Газета.ру" со ссылкой на продюсера и супруга артистки Иосифа Пригожина.
Пригожин опроверг планы Валерии баллотироваться в Госдуму
© Itar-Tass / Scanpix

"Мне нравится, что за Валерию уже кто-то что-то решил. Это как без нее ее замуж выдали. Мы первый раз об этом слышим, что является абсолютной правдой. У нас консультаций не было ни с кем", — сказал Пригожин.

На вопрос, согласится ли Валерия, если ей все же поступит предложение избираться в нижнюю палату парламента, супруг певицы не ответил.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщали, что партия "Единая Россия" рассматривает несколько потенциальных кандидатов в Госдуму от Москвы. В числе них певицы Валерия и Алла Пугачева, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев.

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