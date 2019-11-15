Пригожин о помощи Заворотнюк: "Не буду колотиться в закрытую дверь"

Продюсер Иосиф Пригожин верит в то, что Анастасия Заворотнюк сможет побороть опухоль. Он вместе со своей супругой, певицей Валерией готов помочь больной актрисе, чем сможет, нужно только получить согласие семьи Заворотнюк.
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"Но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", - сказал Пригожин сайту KP.RU.

По его словам, Анастасия прекрасна и как актриса, и просто как человек. Пригожину непонятно, за что ей выпало такое несчастье. Пройти через подобное он никому не пожелал.

"Мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", - добавил он.

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После того, как в августе стало известно о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк (у актрисы, предположительно, глиобластома), ряд представителей отечественного шоу-бизнеса выразили желание помочь ей.

Об этом, в частности, заявил ранее композитор и близкий друг семьи Заворотнюк Игорь Демарин. Он познакомился с актрисой после ледового шоу и даже планировал совместный проект в Китае.

А бывшая фигуристка Татьяна Навка даже объявила о том, что сборы денег от продажи билетов на ее ледовое шоу будет передано на лечение Заворотнюк. Правда семья актрисы оказалась не готова к такому и заявила, что будет достаточно "теплых пожеланий и добрых мыслей".

MK.ru
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