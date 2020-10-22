aA
В четверг Мосгорсуд в ходе заседания принял решение смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет общего режима. Актер и его адвокаты рассчитывали на иное решение. Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура и защита потерпевших просила оставить приговор в силе. В ближайшие несколько недель Ефремова ждет этапирование в колонию.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
© Itar-Tass / Scanpix

Суд счел смягчающим обстоятельством, что Ефремов выплатил компенсации потерпевшим. Также суд отказал в признании потерпевшими гражданской жены погибшего Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada "Стоун XXI". Адвокаты Михаила Ефремова уже заявили, что намерены обжаловать 7,5 летний срок актера в кассационной инстанции.

Статьи по теме:
Экс-защитник Ефремова Эльман Пашаев лишен статуса адвоката  (1)
Актер Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии  (25)

Заседание началось в 11 утра с продолжения рассмотрения жалобы на приговор, вынесенный Пресненским судом еще 8 сентября. По нему Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Суд также обязал его выплатить 800 тыс рублей Виталию Захарову - старшему сыну погибшего в ДТП, устроенное актером в состоянии опьянения, Сергея Захарова.

Накануне сегодняшнего заседания стало известно, что Ефремов выплатил компенсации по одному миллиону рублей также вдвое, брату и младшему сыну Сергея Захарова, которые подали гражданские иски.

Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор о своего имени, в которой указал, что раскаивается и признает себя виновным и просит о смягчении приговора. Свое поведение на процессе в первой судебной инстанции он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева и попросил суд не учитывать направленную Пашаевым апелляционную жалобу, а также жалобу второго адвоката Елизаветы Шаргородской. Для апелляционного процесса Ефремов нанял новых адвокатов - Владимира Васильева и Петра Хархорина. Отметим, что жалобу на приговор подавала и компания-владелец автомашины погибшего и Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, которую суд не признал потерпевшей по делу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Ситуация быстро ухудшается - Вильнюс на грани карантина: что изменится после его объявления (61)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

Выясняется, как с понедельника будет выглядеть регистрация посетителей заведений общепита (29)

После того как правительство Литвы решило ввести...

На выходных синоптики прогнозируют хорошую погоду

В ближайшие дни погода в Литве будет улучшаться: к...

Профессор: не хочу пугать, но скоро будет по 1000 новых случаев в день (107)

300 новых случаев в сутки – не предел, сказала в передаче...

Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново

Михново, день четвертый. Воскресная школа: "Учить надо не детей, а всю семью"

Воскресная школа при михновской общине существует чуть...

|Maža didelių žinių kaina