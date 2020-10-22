Суд счел смягчающим обстоятельством, что Ефремов выплатил компенсации потерпевшим. Также суд отказал в признании потерпевшими гражданской жены погибшего Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada "Стоун XXI". Адвокаты Михаила Ефремова уже заявили, что намерены обжаловать 7,5 летний срок актера в кассационной инстанции.

Заседание началось в 11 утра с продолжения рассмотрения жалобы на приговор, вынесенный Пресненским судом еще 8 сентября. По нему Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Суд также обязал его выплатить 800 тыс рублей Виталию Захарову - старшему сыну погибшего в ДТП, устроенное актером в состоянии опьянения, Сергея Захарова.

Накануне сегодняшнего заседания стало известно, что Ефремов выплатил компенсации по одному миллиону рублей также вдвое, брату и младшему сыну Сергея Захарова, которые подали гражданские иски.

Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор о своего имени, в которой указал, что раскаивается и признает себя виновным и просит о смягчении приговора. Свое поведение на процессе в первой судебной инстанции он объяснил давлением адвоката Эльмана Пашаева и попросил суд не учитывать направленную Пашаевым апелляционную жалобу, а также жалобу второго адвоката Елизаветы Шаргородской. Для апелляционного процесса Ефремов нанял новых адвокатов - Владимира Васильева и Петра Хархорина. Отметим, что жалобу на приговор подавала и компания-владелец автомашины погибшего и Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, которую суд не признал потерпевшей по делу.