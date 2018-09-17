Превен поведала, что ее отношения с Фэрроу были очень напряженными — приемная мать всегда уделяла больше внимания родным детям Мэттью, Саше и Флетчеру, а ее называла "тупой" и "слабоумной", шлепала расческой и бросалась в нее вещами. Превен было десять лет, когда Фэрроу стала встречаться с Алленом, и девочка ненавидела режиссера за то, что тот был с ее матерью. "Я не понимала, как кто-то может иметь отношения с такой злобной и неприятной женщиной", — объяснила она.
По словам Превен, поначалу Аллен не обращал на нее внимания. Ее отношения с приемным отцом ухудшились, когда она услышала, как он советует Фэрроу "показать девочку психиатру". Она изменила свое мнение о режиссере в 11 классе — Превен сломала лодыжку, и Аллен стал за ней ухаживать.
В 1991-м, когда Превен было около 21 года, она впервые поцеловалась с Алленом, на тот момент еще жившим с Фэрроу. "Я вернулась домой из колледжа на каникулы, он показал мне фильм Бергмана, кажется, "Седьмую печать", но я не уверена. Мы обсуждали картину, и я, должно быть, очень его впечатлила, потому что он поцеловал меня. С этого все началось", — призналась она.
Превен и Аллен хотели держать в тайне свой роман и рассчитывали, что он вскоре закончится, однако их секрет раскрылся и вызвал грандиозный скандал.
Вуди Аллен и Миа Фэрроу жили в неофициальном браке с 1980-го года по 1992-й, у них есть общий сын Ронан Фэрроу. Их разрыв произошел после того, как Фэрроу узнала о романе режиссера с Превен. Аллен женился на приемной дочери Фэрроу в 1997 году.
Вуди Аллена обвинила в сексуальных надругательствах приемная дочь Дилан Фэрроу. Она утверждает, что режиссер растлевал ее, когда она была ребенком. Аллен в январе опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году, когда их выдвинула Миа Фэрроу. Тогда гражданский суд признал Аллена невиновным.
Приемная дочь Вуди Аллена раскрыла подробности романа с режиссером
Сун-и Превен, приемная дочь актрисы Мии Фэрроу, бывшей...
Пол Маккартни вперые за 36 лет занял первую строчку Billboard
Благодаря своему новом альбому " Egypt Station" Пол Маккартни...
Земфира потребовала уничтожить совместную пластинку с Чуриковой
Пластинки с дуэтом актрисы Инны Чуриковой и певицы...
Певица Монеточка решила отменить концерт в Москве за полчаса до начала (1)
Молодая певица Монеточка, получившая широкую...
Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru
Журналист Юрий Дудь ушел с должности главного...
TOP новостей
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (26)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
Уехавшая в Швецию семья из Литвы: нам обещали золотые горы, а попали мы в ад (58)
"Мы на распутье: мы должны возвращаться назад, но не...
Власти Литвы готовятся к борьбе с ТЦ, но говорят о здоровом росте цен (19)
Как Минфин Литвы , так и экономисты коммерческих банков...
Шведский профессор рассказал, какими должны быть налоги для адекватной пенсии (11)
Каким должен быть тариф на социальное страхование,...
Предложение президента Литвы: зарплата приставов не должна превышать 15% взысканной суммы (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает, чтобы...