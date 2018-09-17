Приемная дочь Вуди Аллена раскрыла подробности романа с режиссером

Превен поведала, что ее отношения с Фэрроу были очень напряженными — приемная мать всегда уделяла больше внимания родным детям Мэттью, Саше и Флетчеру, а ее называла "тупой" и "слабоумной", шлепала расческой и бросалась в нее вещами. Превен было десять лет, когда Фэрроу стала встречаться с Алленом, и девочка ненавидела режиссера за то, что тот был с ее матерью. "Я не понимала, как кто-то может иметь отношения с такой злобной и неприятной женщиной", — объяснила она.

По словам Превен, поначалу Аллен не обращал на нее внимания. Ее отношения с приемным отцом ухудшились, когда она услышала, как он советует Фэрроу "показать девочку психиатру". Она изменила свое мнение о режиссере в 11 классе — Превен сломала лодыжку, и Аллен стал за ней ухаживать.

В 1991-м, когда Превен было около 21 года, она впервые поцеловалась с Алленом, на тот момент еще жившим с Фэрроу. "Я вернулась домой из колледжа на каникулы, он показал мне фильм Бергмана, кажется, "Седьмую печать", но я не уверена. Мы обсуждали картину, и я, должно быть, очень его впечатлила, потому что он поцеловал меня. С этого все началось", — призналась она.

Превен и Аллен хотели держать в тайне свой роман и рассчитывали, что он вскоре закончится, однако их секрет раскрылся и вызвал грандиозный скандал.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу жили в неофициальном браке с 1980-го года по 1992-й, у них есть общий сын Ронан Фэрроу. Их разрыв произошел после того, как Фэрроу узнала о романе режиссера с Превен. Аллен женился на приемной дочери Фэрроу в 1997 году.

Вуди Аллена обвинила в сексуальных надругательствах приемная дочь Дилан Фэрроу. Она утверждает, что режиссер растлевал ее, когда она была ребенком. Аллен в январе опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году, когда их выдвинула Миа Фэрроу. Тогда гражданский суд признал Аллена невиновным.