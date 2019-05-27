Как отмечается, прием состоится 3 июня в Букингемском дворце. Президента США поприветствуют королева страны Елизавета II, а также принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская. Кроме того, во время обеда во дворце с Трампом встретятся герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри, однако его супруги Маркл не будет.
Согласно изданию, Маркл питает негативные чувства к главе Соединенных Штатов. Так, в ходе одного интервью она назвала Трампа «женоненавистником, сеющим распри».
Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл "женоненавистником, сеющим распри"
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