Певец "сгорел" всего за 1,5 месяца.
Вилли Токарев
© Stop kadras

Певец Вилли Токарев скончался от рака простаты. Неутешительный диагноз был поставлен ему врачами в Нью-Йорке. За консультацией к ним по поводу своего начавшего шалить здоровья он обратился в конце июня. Об этом на похоронах артиста сообщил его близкий друг Владимир Михайлов.

Как заметил товарищ музыканта, врачи сразу сказали, что 84-летнем Токареву не на что надеяться. Ему давали жить не больше месяца. Так что прогноз медиков полностью сбылся.

Вскоре шансонье прилетел в столицу. Он хотел успеть дать еще несколько концертов, но неожиданно в один из дней ему стало плохо. Вскоре он скончался.

Отметим, что на прощание с Вилли Токаревым не приехали две его близкие подруги. Примадонна Алла Пугачёва, которая хотела его продюсировать в начале девяностых, отдыхает сейчас с семейством в Юрмале. Причина, по которой на прощание с другом не приехала Любовь Успенская, неизвестна. С ней он много лет выступал в Америке.

Бублик
Статьи по теме:

Опубликована последняя песня Вилли Токарева - про Рамзана Кадырова (3)

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям,...

Умер певец Вилли Токарев (7)

Скончался музыкант, поэт и певец Вилли Токарев. Ему было...

Знаменитости

Причиной смерти Вилли Токарева стал рак простаты (1)

Певец "сгорел" всего за 1,5 месяца.

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат

Певицу обвиняют в том, что мелодия из ее оскароносного...

Брэд Питт возбудил поклонниц голым торсом: "Похорошел после развода"

Голливудская суперзвезда Брэд Питт замечательно...

"Семнадцать мгновений весны". Почему Брежнев требовал привезти Штирлица (12)

Смерть на съёмочной площадке, арест Тихонова,...

Алибасов выгнал с пресс-конференции журналистку (1)

Продюсер не смог сказать, кто его лечил в "Склифе".

TOP новостей

Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (133)

Министр социального обеспечения и труда Линас...

Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (117)

Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...

Погода: ждут впечатляющие контрасты - после дождей ситуация изменится

В понедельник утром будет малооблачно и сухо, однако к...

Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (23)

По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...

Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени (16)

Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю...