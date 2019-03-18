«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов. Он добавил, что врачи «делали все гениально, старались», но спасти ее не удалось.
Добавлено. Официальная представительница певицы Анна Исаева сообщила радиостанции «Говорит Москва», что Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
Началова умерла 16 марта в одной из больниц в Москве. Ей было 38 лет. В начале марта певицу госпитализировали из-за сильного повышения сахара в крови. Друг певицы рассказал «Комсомольской правде», что у Началовой был диабет и подагра. Незадолго до госпитализации Началова натерла ногу.
13 марта стало известно, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее ее ногу прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.
Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Она известна такими песнями, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Также она участвовала в шоу «Один в один» на телеканале «Россия». Последний клип певицы на песню «Я выбираю» вышел в 2018 году.
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