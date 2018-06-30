Престарелого Джигарханяна взяла в оборот новая юная прелестница

В окружении артиста ходят слухи, что к нему втерлась в доверие девушка, которая очень активно вела себя в группе поддержки артиста на странице в социальной сети Facebook. Именно она больше всего возмущалась происками Виталины Цымбалюк-Романовской, поддерживала требования прекратить эфиры с ней, а теперь пытается окружить артиста заботой, следит за всем, что пишут о нем в прессе.
Поклонница, которая сегодня пытается окучивать артиста, ведет себя в точности как когда-то киевская пианистка. Она поет Армену Борисовичу дифирамбы, заботится о нем, всячески показывает свое расположение. Хотя, как удалось выяснить Dni.Ru, молодая уже немолода – ей почти 40 лет!
"Мы называем ее за глаза "второй Цымбалиной", – рассказали Dni.Ru в окружении артиста. – Она строит из себя святую невинность, ходит в театр Джигарханяна, смотрит ему в рот и шлет дорогие подарки. А он уже старый, плохо соображает, улыбается ей. Но она не так проста, как кажется. Скорее всего, положила глаз на квартиру Армена Борисовича в одном из арбатских переулков. Хотя вряд ли ей что светит – у артиста есть друг Артур Согомонян, который посторонних не подпустит".
"Не так давно Армен Борисович объяснил мне с присущим ему чувством юмора, зачем все-таки женился на Виталине, – ранее рассказала Элина Мазур. – Говорит: "Женщине почти 40 лет, ни разу не была замужем, нет поклонников и вряд ли появятся. Но она такая милая и преданная, ухаживает, всегда рядом. Я подумал: чем могу отблагодарить ее? Разве что взять в жены. Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу – на вдове Джигарханяна-то точно кто-то да женится!"
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