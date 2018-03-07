Перед тем, как ограничить доступ к своей странице, Пресняков-младший разместил откровенный пост, отметив, что у него "накипело". В нем Никита обратился к людям старшего поколения.
"Мой контент имеет ненормативную лексику и всякий трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Чтоб не было недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление. Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут видимо пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру", – написал Пресняков. Видимо, речь идет о поклонниках Аллы Пугачевой, ведь королеву отечественной эстрады очень любят в соцсетях, а также его родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.
"Конечно же, вы не поймете меня до конца... но я часто не понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь и просто являюсь собой, таким каким я был с 11 лет, как только рок и метал попал ко мне в плеер. И при этом многие "старшие" тут начинают меня учить, что хорошо, а что плохо. Сорян, но накипело", – заключил певец. Таким образом Никита дал понять, что не намерен слушать советы слишком "взрослых" фанатов его бабушки и родителей.
Пользователи Сети предположили, что после критики певец решил скрыть свой аккаунт в соцсети, сообщает Eg.ru. Поклонники могли "достать" артиста и его молодую супругу Алену Краснову едкими комментариями и советами о семейной жизни. По мнению фанатов, возлюбленная Никиты Преснякова слишком много времени проводит на светских мероприятиях вместо того, чтобы быть с мужем.
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