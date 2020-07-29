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Слушания были перенесены по просьбе адвокатов Ефремова. Сам актер, находящийся под домашним арестом, был доставлен в суд, но отказался от общения с собравшимися журналистами.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
© Itar-Tass / Scanpix

Пресненский суд Москвы в среду, 29 июля, принял решение перенести на сутки предварительные слушания по делу с участием актера театра и кино Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом. Ранее с просьбой перенести слушания обратились адвокаты актера, которые в назначенный день находились по служебным делам вне пределов Москвы.

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Ефремов, находящийся под домашним арестом, был доставлен в суд, но отказался от общения с собравшимися журналистами, в частности так и не прояснил свою позицию по вопросу признания вины. В то же время один из адвокатов потерпевшей стороны, Александр Добровинский, рассказал СМИ, что его подзащитные подготовили гражданские иски к Ефремову.

ДТП , в котором обвиняют Михаила Ефремова

Следствие полагает, что Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве, управляя своим автомобилем Jeep Grand Cherokee, совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, следующим утром скончался в больнице от полученных травм.

Изначально актер признал свою вину, записал видеообращение с извинениями перед семьей погибшего курьера и предложением помощи. Некоторое время спустя адвокат Ефремова заявил, что актер не считает себя виноватым в происшествии, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова была связана с тем, что в ДТП "участвовала его машина".

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека. Актеру грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Deutsche Welle
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