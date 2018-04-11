Представительница Литвы на Евровидении:об интригах, Ведах и вегетарианстве

В возрасте 16 лет Ева попала в телевизионный проект "Битва хоров". В то время успех пришел не только к ней, но и всему хору, который стал победителем конкураса.

После успешного старта в одном телевизионном проекте Ева попытала счастье и в другом, "Голосе Литвы", а позже ее не раз видели и в национальном отборочном конкурсе на "Евровидение".

Потом последовала пауза, И.Засимаускайте оставила мир музыки и отправилась на поиски себя. Только позже, когда сборник древних священных писаний индуизма Веды и медитации, появившиеся неожиданно на ее жизненном пути, помогли ей найти ответы, музыка снова вернулась в ее жизнь. И на сей раз, кажется, Ева уже знает, почему она на сцене и что она хочет сказать своим поклонникам.

- Ева, почему в 16-летнем возрасте ты решила попытать счастья в "Битве хоров"?

- Я не хотела участвовать в проекте, но получилось так, что я поссорилась с одним другом, который все повторял, что я трусиха, и я пошла. Только из принципа.

Я помню, что в отборах, кажется, участвовало около тысячи человек. Это были первые "Битвы хоров", так что там был наплыв. Но я прошла, думая, что будет все очень быстро, может быть, я даже и не спою, но сконцентрировалась, вышла на сцену, спела и как-то так прошла (смеется).

Я даже не знаю, как меня взяли, я совершенно не была готова, я лишь пришла, спела и все. Трудно было в это поверить, все было так молниеносно, что я сама не понимала, что я уже на телевидении.

"Šampaninis" choras, Ieva Zasimauskaitė © DELFI / Audrius Solominas

- В каком классе ты была?

- В десятом. Как раз были экзамены, а я пропускала уроки. Меня мама будила, а я плакала, не хотела идти.

После победы в "Битве хоров" путешествовали по всей Литве, выступали в разных Домах культуры. У нас было по 16 и даже 20 концертов в месяц. Почти ежедневно.

Возвращались к двум часам ночи, поднимались в 8 утра и снова ехали, а ведь когда-то и в школу приходилось ходить. Было очень трудно.

Помню, приходила в школу и спала за партой. Но учителя были понимающие.

- Ты была обыкновенной девочкой, а на следующий день уже улыбалась всем с экрана телевизора. Какой мир ты открыла? Что происходило за кулисами?

- Помню, еще до этого я была большой почитательницей "Дороги к звездам" (телевизионный проект - DELFI). Вилия Матачюнайте для меня была абсолютной дивой, я была влюблена в Соляриса и, конечно, в Вайдаса Баумилу.

Мне они казались такими счастливыми! У них все было: слава, деньги. Казалось, что у этих людей нет проблем: всегда счастливы, улыбаются, красивые, в форме.

Мне казалось, что и я такой буду. Но когда я пришла в "Битву хоров", то поняла, что все не так уж красиво, как кажется. Бессонные ночи, на вечеринках надо общаться осторожно, потому что эти люди вовсе тебе не друзья. Они могут тебе улыбаться, но ты ему вовсе и не нравишься. Это было так странно, было странно понять, что люди лицемерят. Ведь он только что говорил, что я ему нравлюсь, а тут я слышу, что я ему вовсе не нравлюсь. Это было невероятно, что люди могут так врать, для меня это было абсолютной новостью.

Потом я стала чувствовать дикую усталость. Было тяжело, однажды даже скорая приехала к самой сцене. У меня дико болел живот, я думала, что умру, а мне было всего 16 или 17 лет. Я плакала, ничего не могла понять. Тогда мне сделали укол, ввели сильное лекарство и я снова вышла на сцену.

- Когда наступил перелом и ты ушла шоу-бизнеса?

- Кажется, после "Голоса Литвы". Был перерыв в полтора года от всего, в том числе и от музыки.

- Как начался новый этап жизни?

- Я начала задавать самой себе много вопросов, мне было грустно, было пусто, но все говорили, что эта грусть пройдет, но она не исчезала. В то время только Марюс (муж) понимал и слушал меня. Он начал рассказывать мне много о вегетарианстве и т. д., но мне казалось в то время, что это полная чепуха. Может ли вегетарианство вылечить внутреннюю пустоту?

Я начала читать книгу об Аюрведе, так я узнала, что употребление мяса рождает беспокойство и страх, которые передаются от убиваемого животного.

Те вещи - кто-то кого-то убивает - вообще меня не трогали. Я привыкла есть мясо с детства, но все же я подумала: если это причиняет мне боль, я могу попробовать.

До этого я ела мясо трижды в день и отказаться от него мне стоило большого труда. Я пробовала, но у меня ничего не получалось.

Тогда я начала посещать Анантара Дас, психолога. Я рассказала ему свою историю: о падениях и грусти, связанных с музыкой, что мне очень больно из-за того, что я бросила музыку. Я всегда хотела петь, но хотела иного окружения.

Тогда он дал мне специальные бусы для медитации. Он пошутил, что есть такой "телефон Богу". Один палец означал судьбу, другой — меня саму. Эта мантра означала, что я с любовью меняю свою судьбу.

Я вернулась домой, повторила эту мантру, и меня накрыло такое блаженство. Я в жизни не чувствовала ничего подобного. Полнота, мир, радость.

На следующее утро я перестала есть мясо. Вот так просто. Затем я отказалась от алкоголя и появилось желание изменить себя. Тогда я поняла, что не окружающую среду нужно менять, а саму себя. Я начала медитировать, но это не значит, что нужно закрыться в пещере. Вся наука Ведов сводится к тому, что наиболее важными в жизни являются отношения. И я начала учиться общаться.

Когда начались медитации, мне начали звонить организаторы свадеб и различных мероприятий, меня стали приглашать на частные мероприятия. Я нашла пианиста Донатаса, мы сделали программу, и так я вернулась в музыку.

Я поняла, что самым главным на сцене для меня является не заработать деньги, это моя жизнь, музыка для меня как дыхание. Тогда я и поняла, что хочу петь о настоящих вещах, о своих чувствах. Смысл моего пребывания на сцене — это отношения с людьми.