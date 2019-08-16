Представитель Юрия Шатунова опроверг отказ певца от хитов группы "Ласковый май"

По его словам, артист будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами "Белые розы" и "Седая ночь".
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Стало известно, что певец Юрий Шатунов будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Это подтвердил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов. Он сообщил ТАСС, что эти знаменитые и любимые народом песни — "визитная карточка" артиста. Он имеет полное право петь их публично, это ему позволяет делать разрешение от правообладателя. И, кстати, он никогда от этих песен не отказывался.

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Вопрос по поводу легендарных хитов возник после того, как появилась информация, что 45-летний певец их якобы перерос и не будет больше исполнять на своих концертах. Эту информацию озвучил ранее продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram, добавив, что Шатунов покинул группу.

Кудряшов также порекомендовал поклонникам Шатунова получать информацию в его официальных соцсетях и на сайте.

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