Стало известно, что певец Юрий Шатунов будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами "Белые розы" и "Седая ночь". Это подтвердил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов. Он сообщил ТАСС, что эти знаменитые и любимые народом песни — "визитная карточка" артиста. Он имеет полное право петь их публично, это ему позволяет делать разрешение от правообладателя. И, кстати, он никогда от этих песен не отказывался.
Вопрос по поводу легендарных хитов возник после того, как появилась информация, что 45-летний певец их якобы перерос и не будет больше исполнять на своих концертах. Эту информацию озвучил ранее продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram, добавив, что Шатунов покинул группу.
Кудряшов также порекомендовал поклонникам Шатунова получать информацию в его официальных соцсетях и на сайте.
Представитель Юрия Шатунова опроверг отказ певца от хитов группы "Ласковый май"
По его словам, артист будет и в дальнейшем радовать...
Звезда "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг решила сменить пол
Победительница телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия...
Экс-супруга Марата Башарова родила первенца
Экс-супруга актера Марата Башарова Екатерина Архарова...
Евгений Петросян отдыхает в Крыму вместе со своей любовницей (2)
Юморист "засветился" в сторис на странице Татьяны...
TOP новостей
По одной из артерий Вильнюса движение транспорта будет ограничено до конца лета (4)
С пятницы, 16 августа, до конца лета в Вильнюсе , на улице...
Подготовка к открытию БелАЭС: правительство обещает выделить средства на йод в таблетках
Готовясь к открытию Островецкой АЭС в Беларуси ,...
Владимир Скрипов. Эстония: обыкновенное миниатюрное чудо (38)
Этой весной я побывал в Риге и Таллине, получив после...
Президент Литвы отклонил кандидатуру Валанчюса в судьи ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил...
Погода: Литву захлестнёт новая волна жары (33)
В пятницу днём погоду в Литве обусловит антициклон....