Причиной появления слухов стали недавние снимки и видео артистки, опубликованные ею в Instagram. Подписчики Волочковой заметили, что у балерины "живот вываливается из штанов".
Сама Волочкова на комментарии отвечать не стала. А ее пресс-секретарь Наталья Ракицкая опровергла информацию о беременности. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала", - заявила она в разговоре с изданием "360".
Пока некоторые беснуются😝, я танцую, играю драм спектакли и радую зрителя.😊 Он в Прибалтике такой теплый!🙏🏻 Вентспилс. 🌺 Сегодня на сцене нет линолеума.... Но выходить из любых ситуаций и сложностей победителем-мое кредо!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна
Беременная Кэмерон Диаз не намерена завершать свою кинокарьеру (2)
Актриса Сэльма Блэр, сообщившая ранее изданию Metro, что...
Представитель Волочковой опровергла беременность артистки
Пользователи соцсетей гадают - то ли балерина...
Мировой рынок произведений искусства вырос до 64 млрд долларов
Рост этого сегмента был достигнут после двух лет...
Юлия Самойлова поедет от России на "Евровидение-2018" - представлена и песня (9)
Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на...
Рождение дочери сказалось на здоровье престарелого Виторгана (4)
Звездный нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что...
TOP новостей
Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (18)
В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...
Дан старт декларации доходов: за незаполнение деклараций грозят санкции
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
Новейшие рейтинги: фиксируются очередные взлеты и падения (11)
Если бы парламентские выборы проходили в следующее...
После скандального решения парламента премьер Литвы инициирует поправку к Конституции (35)
После неудачного голосования в парламенте по вотуму...
Истек срок ультиматума Великобритании: Россия отвечать на него не стала (165)
В полночь по лондонскому времени (03:00 по Москве) истек...