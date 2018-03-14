Представитель Волочковой опровергла беременность артистки

Причиной появления слухов стали недавние снимки и видео артистки, опубликованные ею в Instagram. Подписчики Волочковой заметили, что у балерины "живот вываливается из штанов".

Сама Волочкова на комментарии отвечать не стала. А ее пресс-секретарь Наталья Ракицкая опровергла информацию о беременности. "Слышала о беременности Лободы, о Волочковой я такой глупости не слышала", - заявила она в разговоре с изданием "360".