Представитель Волочковой опровергла беременность артистки

Пока некоторые беснуются😝, я танцую, играю драм спектакли и радую зрителя.😊 Он в Прибалтике такой теплый!🙏🏻 Вентспилс. 🌺 Сегодня на сцене нет линолеума.... Но выходить из любых ситуаций и сложностей победителем-мое кредо!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна

