aA
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Представитель Гагариной рассказал о ее расставании с мужем
© Reuters / Scanpix

Он отметил, что если Гагарина решит сделать заявление о личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях, чтобы донести информацию до общественности без искажений.

Ранее в ряде СМИ появилось информация о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В изданиях обратили внимание на то, что супруг артистки три недели назад ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина", которое принадлежит певице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Полина Гагарина призналась, что зарабатывает в 140 раз больше мужа (1)

Тенденция на нетрадиционное распределение ролей в...

ФОТО | "Поехали!" Полина Гагарина на Мальдивах показала фигуру в бикини (2)

Все новогодние “каникулы” Полина Гагарина интенсивно...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: работают юристы, выясняют, можно ли отозвать карантин (30)

После того как премьер-министр Литвы Саулюс...

В столичном магазине Rimi коронавирус установили у 4 работников Производственный цех остановлен (2)

Во вторник стало известно, что коронавирус установили...

В Литве 15 новыx случаев заболевания коронавирусом (13)

19 мая Национальный центр общественного...

Места, в которых в Литве маски по-прежнему обязательны (2)

В последние дни поступает немало сообщений о том, что в...

Saulius Skvernelis

Премьер Литвы о карантине: мы видим, что некоторые решения уже созрели (26)

20 мая правительство Литвы должно приступить к...

|Maža didelių žinių kaina