Представитель Гагариной рассказал о ее расставании с мужем

Он отметил, что если Гагарина решит сделать заявление о личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях, чтобы донести информацию до общественности без искажений.
Ранее в ряде СМИ появилось информация о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В изданиях обратили внимание на то, что супруг артистки три недели назад ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина", которое принадлежит певице.
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