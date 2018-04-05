Предполагаемая возлюбленная знаменитости дала интервью программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Известно, что жена артиста Людмила Поргина сомневается в достоверности заявлений Елены, пишет Starhit.

Чтобы пообщаться с балериной, Андрей Малахов отправился в Санкт-Петербург, где она проживает. Елена показала совместную фотографию с артистом. По словам Дмитриевой, Караченцов часто приходил в ее квартиру. Женщина также призналась, что подверглась травле после наделавшего немало шума интервью одному из изданий.

"Я сейчас переживаю, что все это рассказала, случайно абсолютно. А с вами встречаюсь, потому что пошла грязь и ложь, — с такими словами Елена обратилась к ведущему. — Я решила, что мне надо высказаться, иначе нельзя. Такое плетут, что даже самой смешно. И про работу, и про жизнь во Франции. Я не могу сказать, что мы с ним жили 23 года. Но все это время он ко мне возвращался, появлялся в моей жизни. Я думаю, что если бы не его болезнь, это бы продолжилось".

По словам Дмитриевой, сначала актер просил ее подождать со свадьбой, ссылаясь на работу и маленького ребенка. "Ну как обычно… Говорил, что все образуется. "С Людой мы живем, но я прихожу, ем, ложусь спать, у нас ничего нет. Просто семья, в которой я живу". Я ревновала, а потом перестала. Мне казалось, что я у него единственная. Вот такая дурочка", — вспоминает женщина.

Как утверждает Елена, Николай часто ей звонил и оставлял сообщения на автоответчике. "Он говорил, что приехал. Или "Артист приехал". Спрашивал, когда я буду дома. Прошло 17 лет. Я почему-то не выбросила эту кассету", — рассказала артистка. Дмитриева включила магнитофон. Голос на пленке напоминал Караченцова.

"Ну, привет. Я еще здесь, в Питере сегодня. Буду еще звонить. Давай, пока", — такое сообщение оставили на автоответчике Елены.

Дмитриева вспоминает, как Караченцов позвонил ей во время празднования дня рождения. Балерина решила пообщаться с актером вне квартиры. Она старалась не афишировать связь со звездой. "Я выскакиваю, он с цветами. Мы пошли за угол. Сели с шампанским, он все привез с собой. Потом говорит: "Я приеду через три часа". Возвращаюсь к гостям и говорю, что праздник окончен. (…) Я как-то скрывала это от всех", — поделилась артистка.

Не все присутствовавшие в судии поверили словам Дмитриевой. Так, композитор Ирина Грибулина, подруга Караченцова и Поргиной, считает, что Елена — очередная навязчивая поклонница. "Коля никогда не говорил: "Артист приехал". Это была фраза Абдулова", — уверена эксперт программы.

Предполагаемая возлюбленная Николая Караченцова также заявила, что актер даже предлагал ей вступить в церковный брак. "Когда я с ним очень часто виделась, он сказал: "Давай повенчаемся". Чтобы я успокоилась и поняла, как он меня любит. Я ответила: "Ты сначала разведись, а потом будем и жениться, и венчаться", — рассказала Елена. Караченцов пообещал артистке поговорить с женой, но так и не смог решиться на серьезную беседу. По словам Дмитриевой, звезда не хотел бросать Поргину.

Совсем недавно Елена Дмитриева говорила, что мечтала увидеться с Караченцовым, который сейчас борется с онкологическим заболеванием. Но со временем женщина отказалась от своих планов.

"Был момент, когда я думала прийти к ним домой с другом, который к ним вхож. Представиться невестой друга и потихонечку взять Колю за руку, сказать: "Я здесь, ты меня узнаешь? Я не пропала, не исчезла". Но потом мне сказали, что этого делать не надо", — поведала балерина.