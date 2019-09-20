Православный активист поехал наставлять Шнурова на путь истинный

Руслан Алиев (представляющийся Сергеем, поскольку именно это имя получил при крещении) оскорбился на клип “i_$sus”. “Ты был прекрасен, как Иисус в произведениях искусств. Я думала, что вознесусь от красоты или от чувств”, поётся в припеве песни. Правда, сразу после этого героиня клипа оказывается в туалете, а подруга просит её освободить помещение с использованием менее красивых слов.



За 3 месяца клип набрал более 15 миллионов просмотров. На него не смогла не отреагировать и православная общественность. Например, священник с ником ПопБлогер выложил свой разбор клипа, указав на все отсылки к Новому Завету.

Дошла очередь и до Руслана Алиева, который защищает свои понятия о вере по-своему. Например, именно он снял документальный фильм “Ложь Матильды”, где дал слово всевозможным критикам фильма Алексея Учителя “Матильда”, вызвавший негодование верующих ещё до премьеры. Он же организовал встречу врача-гинеколога Олега Баскакова с духовником женского монастыря. В результате доктор покаялся за все сделанным им аборты и призвал коллег впредь отказаться от них.

Сергея Шнурова Алиев предполагает остановить по заветам Иоанна Златоуста: сперва словом, затем рукой, а после третьего раза — “Да освятится рука твоя в крови его”. Впрочем, он надеется, что до третьей стадии разговор не дойдёт. Тем более что Шнуров когда-то пел на клиросе.

“Что-то в жизни его произошло, что он отошел от бога и превратился в певца. Моя главная цель — пробудить в нем православную веру и отвести к Сергию Романову на “отчитку”, потому что бесы нападают. Он изменится и превратится из Шнура в Сергия Санкт-Петербургского и Ладожского”, — предполагает активист.

При этом у Шнурова отказаться от разговора, кажется, не получится: “Информацию [о нашей встрече] ему передали, он, я так понимаю, думает. Но он думает, а мы приедем: я попросил знакомых найти, где он живет”, — рассказывает Алиев.