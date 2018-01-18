Появились подробности госпитализации Джигарханяна

"Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. Мы решили не рисковать и вызвали врачей", — сказал он.
С сердцем у Джигарханяна все в порядке, пояснил его друг. "Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. И с левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась боль. С учетом букета всех его болезней это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать, надо отвезти в больницу и там делать томографию", — сказал он.
Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что Джигарханян поступил в Городскую клиническую больницу имени Пирогова с диагнозом гипертонический криз (неотложное тяжелое состояние, вызванное повышенным артериальным давлением). "У врачей также есть подозрения на невралгию, и что артист подхватил вирус", — добавил собеседник агентства.
В ночь на четверг стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у народного артиста были проблемы с сердцем.
В октябре 2017-го Джигарханян заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр имени Джигарханяна.
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