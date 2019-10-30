Женщина обвинила бывшую избранницу музыканта в том, что она отключила участника поп-коллектива от аппарата искусственной вентиляции легких. "Почему мне никто не позвонил и не сказал, что Олег умер? Только когда он впал в кому, врачи обратились к Саше, потому что она как гражданская жена себя представляла, и ее спросили, что делать", — рассказала Яковлева. При этом племянница певца не стала предоставлять доказательства своих слов.
Многие из присутствующих в студии гостей сочли, что родственница Яковлева врет. Они объяснили ее обвинения желанием заполучить наследство артиста.
Яковлев скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе "Иванушек International" с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры.
Появились новые подробности смерти Олега Яковлева из "Иванушек"
Татьяна Яковлева, племянница погибшего солиста...
Стивен Сигал купил дом на Рублевке по соседству с Путиным почти за 1,5 миллиона евро
Американский актер Стивен Сигал, похоже, намерен...
Анастасия Заворотнюк находится в сознании и продолжает бороться
Журналисты КП постарались найти новую информацию о...
"Это был просто кошмар!" Анастасия Волочкова откровенно описала жизнь с бывшим мужем
Анастасия Волочкова выпустила откровенную биографию...
Дима Билан рассказал, как Алла Пугачева приехала к нему с "огромной пачкой денег"
Певец Дима Билан выразил свое восхищение 70-летней...
TOP новостей
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (89)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (34)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...
Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (93)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
После по-зимнему холодной ночи в Литве – впечатляющие заснеженные пейзажи (2)
Многие жители Литвы , наверняка, удивились, когда...
Мэр Вильнюсского района заговорила о скандальном проекте: попробуем говорить с жителями
В деревне Клевине ( Вильнюсский район ) втайне от...