Потерявший жену Константин Хабенский рассказал о своих главных страхах

Из-за занятости артист не всегда успевает даже посетить врачей. При этом, Константин называет проблемы со здоровьем самой большой неприятностью, которая может случиться с человеком. “Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно. Потом, когда повзрослеешь, начинаешь бояться болезней, так как они доставят неудобство окружающим”, — сказал Константин.
Артист также переживает, что однажды все его достижения окажутся никому не нужны. Кроме того, для Хабенского очень важно одобрение детей. Константин мечтает, чтобы на склоне лет наследники действительно гордились достижениями отца.
“Какую-то часть жизни нужно оставить для себя. Другую следует прожить так, чтобы родители гордились. Третью необходимо провести так, чтобы твои дети в итоге сказали, какой ты молодец”, — перефразировал великих 47-летний актер.
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