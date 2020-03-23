aA
Президент России Владимир Путин ответил на высказывания Максима Галкина. А мы вспомним главные из шуток юмориста про первое лицо государства.
Maksimas Galkinas, Vladimiras Putinas/Instagram ir Vida Press nuotr.
Maksimas Galkinas, Vladimiras Putinas/Instagram ir Vida Press nuotr.
© DELFI montažas

Напомним, что Путин сказал, что "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно".

Как же именно шутил Максим Галкин:

"Владимир Владимирович - молодец, уже 20 лет у власти. Уже Брежнева обогнал... У нас многие даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется "Путин".

"Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя".

Статьи по теме:
Путин ответил на политические шутки Максима Галкина  (31)
Галкин на концерте в Кремле опроверг слухи о своей политической карьере: "У нас не Украина - пристрелят еще до инаугурации"  (69)

"У Путина такой опыт! Он знает, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам надо... Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить".

"Запад наложил на нас санкции. А наше правительство в борьбе с проклятым Западом тоже наложило санкции, причем тоже на нас...".

"Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил, перебежал на левую... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит..."

"Путину скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те... А он другими масштабами мыслит, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: "А как нам дальше жить?". Потерпите, затяните поясок: кто - на поясе, кто - на шее..."

"Вот он ездил по стране на своей этой желтой машине... А что он там видел? Перед ним дорогу разматывали, а за ним сматывали..."

"Когда поняли, что Грудинин - не та лошадка, сразу по всем СМИ: "У него счета в швейцарском банке!" Особенно депутаты возмущались - они расстроились, что не только у них там счета..."

Бублик
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

После выступления Максима Галкина про цензуру на российском ТВ заговорили об отмене его концертов (90)

Максим Галкин на своем концерте в Новосибирске не...

Максим Галкин пошутил про Путина, Украину, цензуру и советские времена "в худшем смысле слова" (195)

Шоумен, юморист и ведущий федерального "Первого канала"...

TOP новостей

В понедельник в Литве установлено ещё 17 случаев заражения коронавирусом общее число – 160 (29)

В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев...

На арендованном государством пароме – шокирующая картина: безработные соотечественники представляют серьезный вызов

Жители Литвы , из-за коронавируса лишившиеся работы за...

На время карантина – в Литве новый порядок выплат: пособия по болезни будут разных размеров (28)

Во время карантина детей в связи с коронавирусом или в...

Министр: готовы поправки к закону об ужесточении наказаний за нарушение режима карантина штраф до 1500 евро или уголовная ответственность (6)

Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к...

Министр здравоохранения: в публичных местах надо носить средства защиты  карантин продлят на две недели (57)

23 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

|Maža didelių žinių kaina